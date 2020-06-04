دينا الشربيني على غلاف إحدى المجلات: "دور عمرو دياب في حياتي لا ينتهي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: ظهرت الفنانة دينا الشربيني، على غلاف إحدى المجلات العربية، بعد نجاح مسلسلها "لعبة النسيان". وظهرت "دينا" على الغلاف وبجانبها تعليق: "دور عمرو دياب في حياتي لا ينتهي". Advertisements ووجهت "دينا"، الشكر للمجلة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "كل الشكر". وشاركت دينا الشربيني في رمضان المنقضي بمسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق، وبطولة أحمد داود، رجاء الجداوي، إنجي المقدم، محمود ‏قابيل، علي قاسم، وأحمد صفوت.

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