بطلتا "سعاد" تكشفان لـ"الخليج 365" كواليس مشاركتهما بالفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

البحث عن فرصة للظهور في إعلان، قادت بسنت أحمد وهاجر محمود بالصدفة لبطولة فيلم "سعاد"، وتوالت المفاجآت بإعلان مهرجان كان عن وجود العمل ضمن مسابقته الرسمية في دورته الـ73. عن الصدف والأحلام وتفاصيل اختيار المخرجة أيتن أمين لهما، تحدث معهما "الخليج 365".

بسنت التي تجسد شخصية "سعاد" في تصريحها لـ"الخليج 365"، قالت: "الموضوع حدث معي بالصدفة، إذ ذهبت لعمل كاستينج للمشاركة في إعلان، ووجدت أيضًا آخر يقام للفيلم، وخفت من دخول الاختبار به، وانتظرت 3 ساعات حتى أخوض التجربة مع حوالي 200 فتاة، وحتى أخر لحظة لم أكن مهتمة بالأمر".

وأضافت: "بعد أن دخلت تعاملت بتلقائية باعتبار أنهم لن يختاروني، ووجدت المخرجة آيتن أمين معجبة بأدائي، وقبل انصرافي سألتني (ينفع تغيري لون شعرك بأسود؟!)، وشعرت وقتها فقط بالاطمئنان، لأني أول مرة أخضع لكاستينج فيلم، وكنت قد عرفت أنها أوقفت العمل به 3 سنوات للبحث عن المناسبة لشخصية (سعاد)".

وتابعت بسنت: "بعد المقابلة بأسبوعين تلقيت اتصالاً وأخبروني باختياري لأداء شخصية (سعاد)، ولم أكن أعرف أنها بطلة الفيلم، وبعد لقاء مع المخرجة آيتن أمين، بدأنا بروفات لمدة 6 شهور تقريبًا، وللأمانة وبحكم أننا نمثل للمرة الأولى بذلت معنا جميعًا مجهودًا كبيرًا؛ لنظهر وكأننا محترفون، وعلمتنا أن ننسى تواجد الكاميرا ونعيش الحالة من جوانا".

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بسنت اختتمت بالقول: "كل ما أستطيع قوله عن شخصية (سعاد)، أنها فتاة مشكلتها أنها تريد دائمًا أن تكون نفسها".

هاجر محمود من جهتها قالت: "أقدم في الفيلم شخصية (وسام) صديقة البطلة (سعاد)، وهي فتاة مخطوبة لكنها عايشة بمزاجها، ورغم أخطائها لديها ثقة عالية بنفسها ولديها حالة من التصالح مع النفس، وخلال أحداث العمل تقع في مشاكل عديدة مع صديقتها".

وعن مشاركتها بالفيلم، قالت: "تمت بالصدفة، لأنني كنت قد ذهبت لكاستينج فيلم آخر، وبعد اختيارنا تعلمنا من المخرجة آيتن أمين كيف نقف أمام الكاميرا، وعلى مدار 3 أشهر تعاملت معنا كأخت وصديقة، وحرصت على أن تجمعنا جلسات عديدة حتى نعتاد على بعضنا ونصبح جميعًا مقربين بالفعل، ولا أبالغ إذا قلت إنها كانت ترانا وكأننا نجمات بالعمل".

كانت إدارة مهرجان كان السينمائي، أعلنت عن اختياراتها الرسمية لدورته الـ73، وكان ضمن هذه الاختيارات، الفيلم المصري "سعاد" إخراج اَيتن أمين، الذي حاز على جائزة التطوير بمهرجان "الجونة" في دورته الماضية.