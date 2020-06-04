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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نشر المنتج أحمد السبكي عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز.
وكشف السبكي في تعليقه على الصورة، عن وجود تعاون سينمائي جديد سيجمعه بياسمين، خلال الفترة المُقبلة، دون الكشف عن أية تفاصيل تخص العمل.
جدير بالذكر أن ياسمين عبدالعزيز شاركت في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "ونحب تاني ليه"، مع الفنان كريم فهمي والفنان شريف منير، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة تجمعهما.. أحمد السبكي يعلن عن فيلم جديد لياسمين عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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