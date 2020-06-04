حمدي الوزير لـ"الخليج 365": "حالتي الصحية أحسن ومازلت في فترة النقاهة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طمأن الفنان حمدي الوزير جمهوره على حالته الصحية، بعد مروره بوعكة صحية استدعت دخوله المستشفى لإجراء تدخل جراحي.

وقال الوزير في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الحمد لله أنا بخير ما زلت في فترة النقاهة، لكن بشكل عام حالتي الصحية أفضل"، لافتًا أن غيابه الفترة الأخيرة عن جمهوره يرجع إلى اعتذاره عن الظهور في أكثر من عمل، حتى لا يضطر للنزول من بيته قبل إجراء العملية "أنا اعتذرت عن حاجات كتير عشان منزلش من البيت قبل العملية".

حمدي الوزير تعرض لذبحة صدرية، نُقل على إثرها غرفة العناية المركزة، لعمل قسطرة ودعامة، وكتبت ابنته "مي" قبل أسبوع تقريبًا، عبر حسابها بموقع فيسبوك: "الحمد لله بعد يومين في العناية وقسطرة ودعامة، بابا خرج من المستشفى الحمد لله، كانت ذبحة بس ربنا أكرمنا والحمد لله خرج بالسلامة".