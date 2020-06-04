وفاة الفنان محمود الشوربجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا اليوم الخميس 4 يونيو، الفنان محمود الشوربجي.

وأكد الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لمصراوي، أن الفنان محمود الشوربجي دفن بمدافن الأسرة اليوم، وكان يعاني بعض أمراض الشيخوخة.

يذكر أن الفنان الراحل، شارك في سباق دراما رمضان بأدوار ثانوية، في عدة أعمال هي "الفتوة" للنجم ياسر جلال، "اللعبة" لشيكو وهشام ماجد، "يا أنا يا جدو" للفنان أحمد بدير، "اتنين في الصندوق" للفنان حمدي الميرغني، "القمر آخر الدنيا" للفنانة بشرى.

الفنان الراحل من مواليد 26 أبريل 1953، شارك بعدد من الأعمال منها "العراف"، "بنت اسمها ذات"، "العقرب"، وغيرها.