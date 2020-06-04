محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
فرضت الظروف التي نمر بها، بسبب فيروس "كورونا"، والإجراءات المتبعة للحد من انتشاره، عدم ذهاب الفنانة مي عمر لزيارة والدتها، للاحتفال معها بعيد ميلادها.
ونشرت مي صورة لها، وهي تتحدث مع والدتها عبر الموبايل "مكالمة فيديو"، لتهنئتها بعيد ميلادها، معلقة "انهاردة عيد ميلاد مامتي ودي أول مرة مانحتفلش مع بعض، واحتفلنا كان مكالمة فيديو، بحبك يا أمي و صعب أوي منكنش مع بعض في يوم زي ده. ربنا يخليكي لينا و يحفظ أهالينا جميعا".
جدير بالذكر أن مي شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "الفتوة" أمام الفنان ياسر جلال، إخراج حسين المنباوي، تأليف هاني سرحان.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب "كورونا".. هكذا احتفلت مي عمر بعيد ميلاد والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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