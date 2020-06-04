بالفيديو.. سامبو: «شايف» هي أملي في غد مشرق بعد الكورونا

طرح الرابر المصري سامبو، احدث كليباته الغنائية بعنوان «شايف» على قناته على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

الاغنية كلمات اسماء شحاتة، لحن سامبو، توزيع موسيقي ومكس وماستر لـ «Guzz»، جيتار محمد نصير، مدير تصوير نينو.

وتقول كلماتها: شايف بكرة الامل موجود.. شايف إحباط مالوش حدود.. في لحظة واحدة ضحكت وبكيت.. شايف نهار طالع

اكيد.. شايف في الليل ملاذي الوحيد.. شايف حياتي مملة وكئيبة.. شايف الضحكة عنى غريبة.. شايف ضحكة طفل مولود.. قالتلى الأمل لسة موجود.. هوصل لحلمى لو كان مستحيل.. شايف في قلبي دفا وبيت.. هتكون اللى حلمته لو يوم سعيت.

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وقال الرابر سامبو: انه خلال الفترة الماضية اثناء الحجر المنزلي بسبب انتشار جائحة كورونا زادت الطاقة السلبية لديه ولدى المحيطين به، وقرر كسر هذا الاحباط بصنع اغنية تتحدث عن الامل.

واضاف سامبو: أغنية «شايف» هي امل لكل انسان في العالم ان غدا سيكون افضل بالتأكيد رغم اي ظروف، فلابد من الوصول للنور بعد الخروج من النفق المظلم سواء في حياتك العملية او الصحية او كنظرة تفاؤل لمستقبلك القادم.