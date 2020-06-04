فيديو .. راندا البحيري تستعيد ذكرياتها مع ماهر عصام

استعادة الفنانة راندا البحيري ذكرياتها مع الفنان ماهر عصام، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشرت راندا مشهد من فيلم جواز بقرار جمهوري، والذي جمعها بماهر عصام، وعلقت عليه قائلة: أول مره في حياتي أنطق قدام كاميرا سينما

كان في فيلم جواز بقرار جمهوري. مع المحترم اللي يرحمه ماهر عصام .. بطوله حنان ترك و هاني رمزي و الاستاذ سعيد صالح. و إللي رشحني للدور ده سليمان عيد.

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يذكر أن فيلم جواز بقرار جمهوري من تأليف محسن الجلاد، وبطولة

كل من هاني رمزي، حنان ترك، حسن حسني، سعاد نصر، مروة حسين، سناء يونس، شعبان حسين، ماهر عصام، محمد الصاوي، ماهر سليم، تامر سمير، أشرف مصيلحي، هانم محمد، سهام جلال، محمد جمال، نادر فؤاد، فايق عزب، سيف عبدالرحمن، سامي سرحان، مخلص البحيري، سامي مغاوري، مجدي كامل، سعيد صالح، سليمان عيد، ليلى الإسكندرانية، محمد جبريل، منحة زيتون، فاطمة كشري، عزت إبراهيم، سيد مصطفى، راندا البحيري.