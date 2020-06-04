وزير الثقافة تعلن عن انضمام سلسلة سينما الأطفال لفعاليات الثقافة بين إيديك

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، عن انضمام سلسلة أفلام سينما الأطفال لفعاليات مباردة الثقافة بين إيديك وتبدأ بفيلم الرسوم المتحركة مغامرات بط صوت محمد إبراهيم، مونتاج زينب سمير عوف، تحريك وإخراج عمر نجيب ويذاع فى السادسة مساء الجمعة 5 يونيو على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب.
ضمن سلسلة سينما الأطفال تهدف إلى غرس القيم النبيلة فى نفوس النشء لإعداد جيل يدرك أهمية التمسك بالمثل العليا باعتبارها وسيلة فاعلة لتكوين مجتمع متماسك، كما تلقى الضوء على مجموعة من السلوكيات الإيجابية بأساليب جذابة وشيقة، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بنشر الوعى بين الأطفال والشباب باعتبارهم الأمل فى مستقبل مشرق.
قالت عبد الدايم إن الأعمال التى تم اختيارها للعرض
يلى الفيلم فى الثامنة والنصف مساء محاضرة جديدة من ورشة أبدا حلمك لإعداد الممثل الشامل، يعقبها فى التاسعة مساء سهرة غنائية مع النجمة أصالة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سعيد كمال.
وتختتم عروض اليوم فى الحادية عشر مساء بمسرحية أرض لا تنبت الزهور تأليف محمود دياب وإخراج حسن الوزير وبطولة سوسن بدر حيث تبرز الأحداث أهمية السلام فى الحضارة الإنسانية كما تؤكد عدم جدوى الصراعات بين البشر.
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