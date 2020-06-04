نشرت النجمة القديرة نادية الجندي صورة تجمعها بالنجم القدير محمود عبد العزيز، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ووجهت نادية الجندي من خلالها رسالة إلى محمود عبد العزيز، بمناسبة ذكرى ميلاه، قائلة: صديقي العزيز النجم الكبير محمود عبدالعزيز اليوم ذكري ميلادك كنت الصديق والأخ أنت فنان لن تعوض صاحب البهجة في الفن العربي وحشتنا والساحه الفنيه تفتقدك بشدة رحلت بجسدك عنا ولكن أعمالك الخالدة مازالت موجودة وعايشة بين الناس ربنا يرحمك يارب. ميلادك كنت الصديق والأخ أنت فنان لن تعوض صاحب البهجة في الفن العربي وحشتنا والساحه الفنيه تفتقدك بشدة رحلت بجسدك عنا ولكن أعمالك الخالدة مازالت موجودة وعايشة بين الناس ربنا يرحمك يارب. Advertisements ⁦ يذكر أن النجم القدير محمود عبد العزيز، والنجمة القديرة نادية الجندي فيلم وكالة البلح، وهو من تأليف نجيب محفوظ، وإخراج حسام الدين مصطفى، وبطولة كل من محمود ياسين، وحيد سيف، سيد زيان، سمية الألفي، أحمد لوكسر، فاروق فلوكس، عماد محرم، محمد الشويحي، حسني عبدالجليل، حافظ أمين، نبوية سعيد، صادق أمين، شكري منصور، مدحت غالي، لويس يوسف، أحمد العضل، سيد الحناوي، سيد مصطفى، ربيع الصغير، محمد مصطفى، مصطفى المهدي، جمالات المصري، أحمد رضوان، مصطفى كمال، فاروق الشيخ، سيد الصاوي، حسان اليماني، محمد عابدين. البلح، وهو من تأليف نجيب محفوظ، وإخراج حسام الدين مصطفى، وبطولة كل من محمود ياسين، وحيد سيف، سيد زيان، سمية الألفي، أحمد لوكسر، فاروق فلوكس، عماد محرم، محمد الشويحي، حسني عبدالجليل، حافظ أمين، نبوية سعيد، صادق أمين، شكري منصور، مدحت غالي، لويس يوسف، أحمد العضل، سيد الحناوي، سيد مصطفى، ربيع الصغير، محمد مصطفى، مصطفى المهدي، جمالات المصري، أحمد رضوان، مصطفى كمال، فاروق الشيخ، سيد الصاوي، حسان اليماني، محمد عابدين.

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كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده .. نادية الجندي توجه رسالة مؤثرة لـ محمود عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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