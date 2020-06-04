على طريقتها الخاصة .. مي عمر تحتفل بعيد ميلاد والدتها

نشرت الفنانة مي عمر صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت مي عمر وهي تحتفل بعيد ميلاد والدتها حيث أجرت مكالمة فيديو، وأعربت مي عن شدة حبها لوالدتها قائلة: انهارده عيد ميلاد مامتي و دي أول مره مانحتفلش مع بعض و احتفلنا كان مكلمهفيديو ، بحبك يا أمي و صعب اوى منكنش مع بعض في يوم زي ده .. ربنا يخليكي لينا و يحفظ اهلينا جميعًا.
يذكر أن الفنانة مي عمر شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل الفتوة، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة كل من ياسرجلال، أحمد صلاح حسني، دياب، مي عمر، أحمد خليل، رياض الخولي، مها نصار، مجدي فكري، عزوز عادل، ضياء عبدالخالق، إدوارد، غفران محمد، محمد رجب، عادل الفار، صفوة، محمود حافظ، نجلاء بدر، أحمد جمال سعيد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أحمد خالد صالح، ليلى أحمد زاهر، هنادي مهنى.
وتدور أحداثه حول الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، الذين كان يطلق عليهم الفتوة، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.
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