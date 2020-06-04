بالصور.. "شعبها جيش" أحدث أوبريت غنائي في حب مصر

"علشان مصر نعيش ونموت.. وعشانها في النار بنفوت" بهذه الكلمات قررت شركة "تاج ميديا" طرح أحدث أوبريت غنائي في حب مصر، وذلك عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب، وهي بعنوان "شعبها جيش". الأغنية من غناء رانيا خورشيد، مي زكي، إسلام البدري، وهي من كلمات علي فتحي، والحان عماد تاج، ومن توزيع عمر إسماعيل، ومونتاج محمد جلال، ميديا برودكشن اتش كي اجنسي هادى كرم، إدارة محتوى ولاء غنيم، تصوير إسلام شلبي، ومن إخراج بتول عرفة. زكي، إسلام البدري، وهي من كلمات علي فتحي، والحان عماد تاج، ومن توزيع عمر إسماعيل، ومونتاج محمد جلال، ميديا برودكشن اتش كي اجنسي هادى كرم، إدارة محتوى ولاء غنيم، تصوير إسلام شلبي، ومن إخراج بتول عرفة. وتقول كلمات الأغنية: علشان مصر نعيش ونموت وعشانها في النار بنفوت مصر علينا غاليه Advertisements مصر حبيبتي يا ام الدنيا لازم تفضلي أولى مش تانيه فوق الكل عاليه مصر اكبر من أن حاجه تهزها مصر بلد الأمن والخير والمحبه في الشهامه وفي الأصول أهلها تلقى كفتهم قصاد الكل طبه

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