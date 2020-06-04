قال الفنان مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، إن هناك خسائر كثيرة تعرض لها المسرح في ظل أزمة كورونا بسبب توقف العديد من الفعاليات والمهرجانات سواء المحلية أو الدولية.
وأكد "الغرباوي" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أنه توقفت أيضا عجلة الإنتاج المسرحي الخاص والعام على مستوى مصر، وأضاف أن ذلك بالتأكيد أثر بالسلب على الجميع.
وعن عودة المسرح مرة أخرى بتخفيض عدد الجمهور قال: "أوافق جدًا على عودة المسرح بإجراءات احترازية مؤقتا حتى الانتهاء من الأزمة ويعود بعدها المسرح بشكل كامل".
وتابع : "كما أن هناك ايجابيات من
وعن الجديد لديه قال : "انتهيت مؤخراً من مسرحية جديدة بعنوان "مشهور مش مشهور" حيث كانت البروفات بشكل إلكتروني بينما تم التصوير بشكل مباشر ولكن مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية".
وأضاف: " أن مشهور مش مشهور ضمن مبادرة تبنتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بعنوان "اضحك فكر اعرف" وهو فكرة المخرج سامح بسيوني مدير فرقة مسرح المواجهة".
وتابع : "وهذه المبادرة بالتعاون بين فرقة مسرح المواجهة وفرقة المسرح القومي وتتحدث المبادرة عن تحويل القصص القصيرة للكاتب الروسي انطون تشيخوف إلي أعمال مسرحية و مشهور مش مشهور عن قصة بعنوان "كلخاس" وبطولة كل من الفنان سامي مغاوري ومحمد طلبه ومن المقرر عرضه قريبًا عبر موقع وزارة الثقافة".
كانت هذه تفاصيل خبر مازن الغرباوي: وزارة الثقافة تعاملت مع أزمة كورونا بإيجابية.. وهذه تفاصيل مشهور مش مشهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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