مازن الغرباوي: وزارة الثقافة تعاملت مع أزمة كورونا بإيجابية.. وهذه تفاصيل مشهور مش مشهور

قال الفنان مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، إن هناك خسائر كثيرة تعرض لها المسرح في ظل أزمة كورونا بسبب توقف العديد من الفعاليات والمهرجانات سواء المحلية أو الدولية.

وأكد "الغرباوي" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أنه توقفت أيضا عجلة الإنتاج المسرحي الخاص والعام على مستوى مصر، وأضاف أن ذلك بالتأكيد أثر بالسلب على الجميع.

وعن عودة المسرح مرة أخرى بتخفيض عدد الجمهور قال: "أوافق جدًا على عودة المسرح بإجراءات احترازية مؤقتا حتى الانتهاء من الأزمة ويعود بعدها المسرح بشكل كامل".

وتابع : "كما أن هناك ايجابيات من

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قبل وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم بإطلاق مبادرة الثقافة بين إيديك وكانت ذلك المبادرة مثل ظهير آخر للتواصل مع الجمهور عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي ولابد عند عودة الحياة مرة أخرى أن يستمر الشق الأون لاين بجانب العروض الحية وليس فقط يكون مقتصر على القومي للمسرح ولكن أتمنى أن يتم أيضا توثيق باقي الأعمال المسرحية ولو باستقطاع جزء من ميزانية العرض للتصوير والمونتاج بشكل احترافي ويتم تسليمه لوزارة الثقافة لبثه عقب انتهاء العرض الحي له وذلك لتوصيل الخدمة لأكبر عدد ممكن من الجمهور".

وعن الجديد لديه قال : "انتهيت مؤخراً من مسرحية جديدة بعنوان "مشهور مش مشهور" حيث كانت البروفات بشكل إلكتروني بينما تم التصوير بشكل مباشر ولكن مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية".

وأضاف: " أن مشهور مش مشهور ضمن مبادرة تبنتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بعنوان "اضحك فكر اعرف" وهو فكرة المخرج سامح بسيوني مدير فرقة مسرح المواجهة".

وتابع : "وهذه المبادرة بالتعاون بين فرقة مسرح المواجهة وفرقة المسرح القومي وتتحدث المبادرة عن تحويل القصص القصيرة للكاتب الروسي انطون تشيخوف إلي أعمال مسرحية و مشهور مش مشهور عن قصة بعنوان "كلخاس" وبطولة كل من الفنان سامي مغاوري ومحمد طلبه ومن المقرر عرضه قريبًا عبر موقع وزارة الثقافة".