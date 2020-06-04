تراند اليوم : شاهد .. الشرطة تلقي القبض على فنانة شهيرة بسبب هذا الفيديو الفاضح

ألقت شرطة الآداب في دولة عربية، القبض على فنانة شهيرة أثارت الجدل مؤخرًا بنشر صور وفيديوهات جريئة للغاية، حتى أن البعض أطلق عليها مصطلح “فنانة إباحية”.

وحسب موقع الفن اللبناني، فقد ألقت وحدة حماية الآداب في الشرطة، بلبنان القبض على الفنانة السورية الشهيرة إنجي خوري، وتم اتخاذ إجراءات ضدها وترحيلها للمرة الثانية من لبنان.

وأشار الموقع إلى أنه جرى تسليمها الى المديرية العامة للامن العام، وتم ترحيلها مجدداً الى بلدها سوريا، كونها خالفت قوانين الدخول الى الاراضي اللبنانية، ودخلت خلسة رغم سحب الاقامة منها في السابق.

وتفيد المعلومات أن ثمة من عمل على إدخالها الى لبنان عن طريق التهريب، ما ضاعف من تجاوزها للقانون الى جانب الاجراء الذي إتخذه رجال التحري في مخفر حبيش بحقها.

كانت السلطات في لبنان رحلت الفنانة إنجي خوري، على إثر مشاركتها في التظاهرات ضد الحكومة اللبنانية، وتوجهت الفنانة المثيرة للجدل إلى الإمارات ليتم ترحيلها أيضًا بعد أيام، عقب نشرها فيديوهات وصور خادشة للحياء.

ودأبت الفنانة السورية على إثارة الجدل والظهور عارية، مشيرة في بوست لها عبر حسابها على “تويتر” أن التعري ليس ابتزال أو إباحية ولكنه فن، حسب قولها.