تراند اليوم : رامي رضوان يمازح جمهوره بصورته وهوا طفل – شاهد

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مازح الإعلامي رامي رضوان جمهوره بصورة له بعد التعديلات ليظهر بصورة طفل.
نشر رامي رضوان الصورة عبر حسابه بتطبيق Instagram، وعلق عليها كاتبا: “لما كنت بقدم برنامج أطفال وانا صغير ???? بشكر اللي عمل فيا العاملة دي وبعتهالي…ضحكتني وعجبتني قوي”.
وكان رضوان نشر من قبل صورة له من طفولته، فهل يشبه الصورة المصممة بأحد التطبيقات؟
يذكر أن رامي رضوان يقدم برنامج “مساء dmc” على قناة “dmc”، ويتناول البرنامج الأحداث الجارية على مدار اليوم ويناقش أهم الموضوعات على الساحة المحلية والدولية في مختلف المجالات.