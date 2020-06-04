تراند اليوم : رامي رضوان يمازح جمهوره بصورته وهوا طفل – شاهد

مازح الإعلامي رامي رضوان جمهوره بصورة له بعد التعديلات ليظهر بصورة طفل.

نشر رامي رضوان الصورة عبر حسابه بتطبيق Instagram، وعلق عليها كاتبا: “لما كنت بقدم برنامج أطفال وانا صغير ???? بشكر اللي عمل فيا العاملة دي وبعتهالي…ضحكتني وعجبتني قوي”.

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وكان رضوان نشر من قبل صورة له من طفولته، فهل يشبه الصورة المصممة بأحد التطبيقات؟

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يذكر أن رامي رضوان يقدم برنامج “مساء dmc” على قناة “dmc”، ‏ويتناول البرنامج الأحداث الجارية على مدار اليوم ويناقش أهم الموضوعات على الساحة المحلية والدولية في ‏مختلف المجالات.‏