تراند اليوم : بالفيديو.. أغنية جديدة للتوعية ضد كورونا على طريقة “الحفيد”

أطلقت قناة القاهرة والناس ، أغنية جديدة للتوعية ضد فيروس كورونا “المستجد”، والمنتشر حاليا فى كافة أنحاء العالم، وذلك بطريقة كوميدية وساخرة، وعلى نفس طريقة المشهد الأخير من فيلم “الحفيد” وتحديد أغنية “السبوع”.

وتقول كلمات الأغنية التى أطلقتها قناة القاهرة والناس كنوع من التحذير لمتابعيها، “حط كمامتك وحياة مامتك .. هتقلل نقل الفيروس .. اغسل إيدك .. الله يزيدك .. غمة وبكرة نقول ده كابوس..

ارجع أقولك .. خلى كحولك .. دايما كده محطوط فى إيديك .. هتكلمنى .. ابعد عني.. داخلين على مرحلة الـ peak .. حط كمامتك وحياة مامتك .. ادينا قولنا ومش ساكتين .. لأحسن تنسى وفجأة تلاقى .. كشف كمامة فى أى كمين

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وكانت القاهرة والناس قد أطلقت مع بداية جائحة كورونا، أغنية طريقة بعنوان “مش هنسلم مش هنبوس .. مش هننشر الفيروس”، وقد حققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، ونسب كبيرة من المشاهدة.