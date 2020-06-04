تراند اليوم : جميلة جميلات الكويت تتعرض للحرق.. وكورونا يمنعها من العلاج

كشفت الاعلامية الكويتية حليمة بولند عن تعرضها لحرق بعد انسكاب ماء ساخنة عليها.

وقالت بولند إنها خافت من الذهاب الى المستشفى بسبب فيروس الكورونا.

وتحدثت حليمة بولند في فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل ما حدث معها قائلة “احترقت وانكت علي ماء حار والله العظيم انا ونازلة المطبخ والكل نايم ما اذكر التفاصيل بس انكت علي الماء كلها على جسمي والحمدالله الله ستر انه كان حار ما كان مغلي وايد”.

واضافت حليمة بولند: “حريق خفيف بس الى الان يؤلمني وكمادات وثلج وكريمات الحروق وما زال الالم موجود وشكلها احمر صار وبدأ يصير على شكل فقاعات”.

وكشفت حليمة بولند ان خافت من الذهاب الى المستشفى بسبب فيروس كورونا.