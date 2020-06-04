حليمة بولند تصاب بحروق في جسدها.. وترفض الذهاب للمستشفى لهذا السبب.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند أنها أصيبت بحروق في جسدها، وذلك بعد وقوع مياه ساخنة على جسمها، خلال تواجدها في المطبخ.

حليمة أكدت أن المياه لم تكن في وضع الغليان، ولكنها أصابتها بحروق لأنها كانت ساخنة للغاية، مشيرة إلى أن الحروق مازالت تألمها بشدة رغم استخدمها كريمات الحروق وكمادات الثلج.

الإعلامية الكويتية كشفت أنها رغم آلامها الشديدة رفضت الذهاب للمستشفى، وذلك خوفا من فيروس “كورونا” المستجد.

وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند قد أثارت مؤخرا جدلا كبيرا بنشرها مقطع فيديو حديث، استعرضت خلاله هدية تلقتها مؤخرا.

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الهدية كانت عبارة عن صندوق كبير يضم كميات كبيرة من “الكمامات” التي تعمل على الوقاية من خطر الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد.

الإعلامية الكويتية أشارت في مقطع الفيديو أنها تلقت هذه الهدية من “مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع”، وأثنت على نوعية الكمامات التي تلقتها.

عدد كبير من المتابعين انتقدوا تلقي حليمة بولند كل هذه الكميات من “الكمامات”، في حين أن الطواقم الطبية تحتاج إلى هذه الكمامات أكثر منها، وطالبوا بفتح تحقيق في الأمر.

ومن ناحية أخرى، نفى رئيس العلاقات العامة في مركز “صباح الأحمد للموهبة والإبداع”، مسؤوليته في هذا الإطار، مشيراً إلى أنه سيتم فتح تحقيق لمعرفة من سلم العلبة للإعلامية.