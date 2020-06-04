فن ومشاهير

ياسمين الخطيب تدافع عن شقيقة محمد رمضان بعد تعرضها للتنمر

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

تعرضت إيمان شقيقة الفنان المصري محمد رمضان، للتنمر بسبب حفل زفافها بعد نشر صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب دافعت عن شقيقة رمضان، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”: “من حوالي ٥ سنين شرفت باختياري لتقديم برنامج كبير، بمشاركة عدد من المذيعين الشباب، بعضهم كان بيخوض تجربة التقديم التلفزيوني لأول مرة، منهم سيدة أعمال شابة ناجحة، إتعرفت عليها خلال الإجتماعات التجهيزية”.

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الإعلامية المصرية وصفت هذه السيدة، بقولها: “سمراء رشيقة، أنيقة بغير إبتذال، مهتمة جداً بتفاصيلها كأنثى، وإجتماعية ومتحدثة ودمها خفيف.. الست دي تبقى “إيمان رمضان”.

وأضافت: “حزنني جداً ما تعرضت -وتتعرض- له “إيمان” مؤخراً من تنمر، وعزائي وعزاؤها أن مريضي النفوس الذين يهاجموها لم يدركوا أن النساء نوعان: امرأة كلما اقتربت منها يخفُت جمالها، وأخرى تزداد جمالاً”.

وكانت إيمان قد ردت على الانتقادات التي تعرضت لها في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، قائلة: “في حاجات الواحد بيتولد بيها ملهوش حق يختارها زي شكله ملامحه لونه الحمدلله مقتنعة جدا بشكلي ومعنديش مشكلة مع الناس اللي شايفني مش حلوة بس ممكن تخلي رأيك لنفسك وبعدين اتعلموا إن الكلمة الطيبة صدقة مش لازم تؤذوا حد بكلامكم”.

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