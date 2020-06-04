أحلام تتألق بإطلالة ملكية في أحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة الإماراتية أحلام لجلسة تصوير حديثة، تألقت فيها بإطلالة ملكية جذابة.

أحلام التقطت صور الجلسة داخل قصر فخم، وقد أطلت بفستان طويل أنيق بلون الكاشمير، وتزينت بمجوهرات من الألماس زادتها بريقا.

الفنانة الإماراتية جمعت شعرها في تسريحة مميزة، وتزينت بمكياج ترابي منحها اللون البرونزي.

أحلام شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “كأني عمري ما حبيت.. كأنك أول إحساسي”.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد استقبلت عيد الفطر بجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة تفيض أنوثة.

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الفنانة الإماراتية تألقت في الجلسة بتنورة فضفاضة بنقشة الكاروهات، والتى جمعت بين اللون البنى و البيج و الأبيض، وهي من توقيع دار الأزياء Max mara، وبلغ سعرها 729 دولار أمريكى.

أحلام نسقت مع التنورة “تىشيرت” أسود مطبوع من نفس الماركة، بلغ سعره 295 دولار، وانتعلت “بوت” أنيق من ماركة Louis vuiitton، بلغ سعره 1160 يورور.

الفنانة الإماراتية أكملت إطلالتها بإكسسوارات رقيقة، وظهرت بشعر قصير منحها إطلالة عصرية، وتزينت بمكياج قوي زادها جمالا.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد شاركت في حملة “صلاة من أجل الإنسانية”، يوم الخميس الموافق 14 مايو.

أحلام نشرت مقطع فيديو، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، قالت فيه: “يوم الخميس 14 مايو.. سوف أصلي أنا وعائلتي بإذن الله مع العالم أجمع.. ‏سأصلي للإنسانية.. سأصلي ليرفع الله عنا وباء الكورونا.. اللهم استجب اللهم تقبل”.

الفنانة الإماراتية أرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: “الدعاء يصنع المعجزات.. يا رب قصدناك وأنت الكريم.. دعوناك وأنت الرحيم ‏ندعوك وليس لنا رب سواك ‏أن تصرف الوباء عن البلاد‏ وتلطف بالعباد.. تقبل منا”.