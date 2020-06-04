تأجيل دعوى إثبات زواج هيفاء وهبي من مدير أعمالها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت المحكمة تأجيل النظر في دعوى الزواج المقدمة من المنتج محمد وزيري لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وصدر القرار بتأجيل الدعوى القضائية لجلسة 16 يونيو الجاري، ليتم فيها الإعلان بقرار المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق المقدمة من الطرفين.

وكان محمد وزيري، قد أقام دعوى قضائية لإثبات زواجه من الفنانة هيفاء وهبي، وتقدم بها في نيابة قصر النيل، يوم 16 مايو، وتحددت أولى جلساتها يوم 2 يونيو.

محمد وزيري، قال إن هذه الدعوى هي أول خطوة ليرد على كل من قال إنه كان مدير أعمالها، موضحا أن هذا لم يحدث على الإطلاق ولم يعمل معها أو يتلقى أي أجر منها، وكان يساعدها بصفته زوجها وليس مدير أعمالها.

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من ناحية أخرى، فجر المحامي أشرف عبدالعزيز، الموكل للدفاع عن محمد وزيري في النزاع القضائي بينه وبين الفنانة هيفاء وهبي، مفاجأة.

كشف عبدالعزيز في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي” أنه لم يعثر على أي دعوى قضائية من هيفاء وهبي ضد موكله في قسم العمرانية أو أي محاكم أخرى، وذلك على عكس ما صرح به المحامي ياسر قنطوش الموكل للدفاع عن هيفاء وهبي بأن هناك محضر رقمه 177766 لعام 2020.

وقال عبدالعزيز: “كان من الأفضل أن يتم إعلان بعض تفاصيل القضية المرفوعة ومكان تحرير الشكوى قبل التحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكد عبد العزيز أنه وموكله لا يمانعان الصلح ولكن يجب أن يعرفا في الأصل الصلح على ماذا طالما ليس هناك أي نزاع قضائي.