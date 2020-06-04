باريش أردوتش ينضم إلى أراس بولوت في “الحفرة”

متابعة بتجـــــــــرد: تعاقد النجم التركي باريش أردوتش على دور بطولة جديد في مسيرته الفنية، حيث انضم إلى مسلسل “الحفرة” إلى جانب مواطنه أراس بولوت.

وصرّح أحد طاقم عمل مسلسل “​الحفرة​ ” أن كل الشخصيات الشريرة التي ظهرت في “الحفرة ” تقلّ شرًّا عن شخصية “بوكيه اردينيت” التي سيقدمها ​باريش أردوتش​، مضيفا: “الشخصية ستجعلكم تففزون من أماكنكم”.

وكان محمد رسول وزير الثقافة الأفغاني، قد هاجم مسلسل “الحفرة” الذي يخوض بطولته الممثل التركي أراس بولوت، اذ طالب بإيقافه بحجة ان شخصية البطل ترقص وتقتل بدم بارد طوال الأحداث وكأنه شيء عادي، مضيفا: “هذا المسلسل سيئ الى أبعد حدود و يروج للعنف وخطير جدا على الشباب”.