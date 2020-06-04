إبراهيم دياز: ريال مدريد يرغب في التتويج بالليغا

متابعة بتجـــــــــرد: أكد إبراهيم دياز، لاعب وسط ريال مدريد، أن لاعبي الفريق لديهم «رغبة في العودة لليغا والفوز بها» ووصف الـ11 مباراة المتبقية على نهاية المسابقة بأنها «نهائيات».

وقال اللاعب الشاب في تصريحات لوسائل إعلام النادي: «زيدان يطالبنا بمواصلة العمل كما نقوم به، وأن نستمتع ونواصل التقدم. لدينا الرغبة في العودة لليغا والفوز بها. أمامنا حالياً 11 مباراة نهائية لنخوضها».

وأقر دياز بأن اللعب بدون جمهور سيجعلهم يفتقدون مشجعيهم كثيراً، ولكنهم سيصبون تركيزهم على تحقيق هدفهم داخل أرضية الملعب.

وصرح اللاعب: «الجمهور هو كل شيء وسنفتقده كثيراً. سنحاول التأقلم على اللعب بدون جمهور قدر الإمكان للفوز بالـ11 مباراة المتبقية».

وفي النهاية، احتفى دياز بالتدريبات الجماعية التي أجراها الفريق بأكمله وذلك بعد قيامهم بالتدريبات بشكل فردي أولاً ومن ثم في مجموعات صغيرة.