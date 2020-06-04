كاتي برايس: أبدأ صفحة جديدة مع أولادي

متابعة بتجـــــــــرد: تعهدت نجمة تلفزيون الواقع والعارضة البريطانية كاتي برايس أن تضع أولادها وأسرتها قبل أزواجها، منوهة بأنها مازالت تبحث عن رجل «عادي».

وأشارت برايس (42 سنة) إلى أن أوقات الحجر الصحي علمتها أن أولادها قبل كل شيء، وأن لهم الأولوية القصوى في حياتها، لأن حبهم لها لن يتغير عكس الرجال، مضيفة أنها تسعى لكي تبدأ صفحة جديدة مع أولادها وتقترب منهم أكثر.

وقالت إنها رغم معاناتها من الوحدة بعد انفصالها عن خطيبها كريس بويسون في العام الماضي، إلا أنها ما زالت تبحث عن رجل يقدس الحياة الأسرية يحتويها ويستطيع التعايش مع أولادها الخمسة.

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وأوضحت أن تجاربها المتعددة مع الرجال أكدت لها أن أولادها هم الأساس في حياتها، لأنهم لا يتبدلون أو يخونون أو يستغلون حبها، وهم سندها فيما تبقى من عمرها.

وأضافت أن اقتناع أولادها بأي رجل ترتبط به هو شرط أساسي لكي تستمر العلاقة، معربة عن تفاؤلها بأنها ستجد ذلك الرجل في الوقت المناسب، وهي ليست في عجلة من أمرها، لأنها تركز الآن على أولادها، وتتمنى أن تبدأ معهم صفحة جديدة في كتاب حياتها.

واعترفت المطربة والعارضة البريطانية أن قلبها مازال ينبض بالحب، ولكنها لن تشترط مهنة معينة على من تحب، المهم عندها أن يحبها لذاتها ويتفاهم مع أولادها، ويخلص لها.