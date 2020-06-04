ميغان ماركل تُعلّق على وفاة جورج فلويد: “حياة السود مهمة”

متابعة بتجــــــــــرد: قالت ميغان ماركل، دوقة ساسكس البريطانية، إنها تشعر بالأسف لأن الصغار ينشأون في عالم لا يزال مشوباً بالعنصرية. وجاء كلامها هذا تعقيباً على وفاة الأميركي، أسود البشرة، جورج فلويد إثر اعتقال الشرطة له وبعد الأحداث التي تشهدها الولايات المتحدة الّتي وصفتها بالمدمّرة.

وأضافت ميغان في مقطع فيديو سجلته أمس الأربعاء لطالبات، بمناسبة تخرجهن في مدرستها الثانوية القديمة في لوس انجلوس:”أعلم جيّداً أنكن تعرفن أن حياة السود مهمة. وفي خلال الأسابيع القليلة الماضية، كنت أعتزم أن أوجه إليكن بضع كلمات بمناسبة التخرج، لكن وكما رأينا جميعاً خلال الأسبوع الماضي، ما يحدث في بلدنا وفي ولايتنا وفي مدينتنا لوس انجلوس مدمّر تماماً”.

وتابعت الممثلة السابقة (38 عاماً) في رسالتها لطالبات مدرسة إيماكيوليت هارت الثانوية:”أول شيء أريد أن أقوله هو أنني أشعر بالأسف، أشعر بأسف شديد لأنكن تنشأن في عالم لا يزال يشهد هذه الأمور”.

وكانت وفاة جورج فلويد قد أشعلت الإحتجاجات في أرجاء الولايات المتّحدة الأميركية ومختلف البلدان العالمية تضامناً مع ذوي البشرة السوداء الّذين يتعرّضون لأبشع أنواع العنف حتّى أيّامنا هذه.