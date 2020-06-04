الأزهر يحرّم لعبة “ببجي”.. ما الذي ظهر فيها؟

متابعة بتجــــــــــرد: حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من لعبة “ببجي موبايل”، وذلك “لإجبار اللاعب على الركوع أمام الصنم” في التحديث الجديد.

وبحسب موقع RT، يشترط التحديث على ركوع اللاعب لصنم في خريطة تسمى بـ”سانهوك”، ليحصل على معدات وأسلحة.

وقال المركز: “لم يتوقف خطر اللعبة على القتل والانتحار وإيذاء النفس، وإنما تجاوزه إلى التأثير بشكل مباشر على عقيدة أبنائنا، ليزداد خطر هذه اللعبة في الآونة الأخيرة بعد إصدار تحديث لها يحتوي على سجود اللاعب وركوعه لصنم فيها، بهدف الحصول على امتيازات داخل اللعبة”.

وكرر المركز تأكيده حرمة كافة الألعاب الإلكترونية “التي تدعو للعنف أو تحتوي على أفكار خاطئة يقصد من خلالها تشويه العقيدة أو الشريعة وازدراء الدين”.