مايا دياب تُعلّق على صورة أعجبتها: أنا أميرة حقيقية

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” تصميمًا مميّزًا تلقته من أحد المتابعين وأعربت من خلال تعليقها عليه عن إعجابها به.

وتظهر مايا دياب في التصميم بشخصية الأميرة ياسمين في فيلم “علاء الدين” وهي إحدى أشهر الشخصيات الكرتونية في عالم “ديزني”؛ ومازحت مايا الجمهور بتعليقها على صورة التصميم حيث كتبت: “أنا لست أميرة ديزني فقط، أنا أميرة حقيقية”.

جدير بالذكر أن مايا دياب طرحت منذ فترة كليب أغنيتها “أنا” عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” والفضائيات العربية.

أغنية “أنا” كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرجة كريستيل يونس، وقد تم تنفيذه بحرفية عالية على غرار أهم الألعاب الكرتونية في العالم.