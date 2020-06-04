متابعة بتجـــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” تصميمًا مميّزًا تلقته من أحد المتابعين وأعربت من خلال تعليقها عليه عن إعجابها به.
وتظهر مايا دياب في التصميم بشخصية الأميرة ياسمين في فيلم “علاء الدين” وهي إحدى أشهر الشخصيات الكرتونية في عالم “ديزني”؛ ومازحت مايا الجمهور بتعليقها على صورة التصميم حيث كتبت: “أنا لست أميرة ديزني فقط، أنا أميرة حقيقية”.
جدير بالذكر أن مايا دياب طرحت منذ فترة كليب أغنيتها “أنا” عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” والفضائيات العربية.
أغنية “أنا” كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرجة كريستيل يونس، وقد تم تنفيذه بحرفية عالية على غرار أهم الألعاب الكرتونية في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تُعلّق على صورة أعجبتها: أنا أميرة حقيقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.