بالفيديو – رامي صبري يعيد طرح “حبيبي الأولاني”

متابعة بتجــــــــرد: يستغل الفنان المصري رامي صبري فترة “الحجر المنزلي” لصناعة الأغنيات الجديدة وإعادة غناء أعماله القديمة بشكل جديد.

وأعاد رامي، توزيع أغنيته الأولي التي اشتهر بها منذ 14 عام وقت طرحها في 2006 “حبيبي الأولاني”، ونشر الأغنية الجديدة عبر قناته الرسمي في موقع “يوتيوب”.

وعلق رامي على فكرة إعادة توزيع “حبيبي الأولاني” قائلًا: “حبيبي الأولاني أول أغنية عرفتوني بيها وعملتو بنفسكم وبذوقكم فنان مصري اسمه رامي صبري وعشان كده مكمل حتى وانا قاعد في البيت بفكر دايما فيكم ومهتم اني انزلكم كل شويه أغنية من أغانيا اللي عايشه معاكم ومعايا بس بطريقه مختلفه عن اللي اتعودتو عليها”.

أغنية “حبيبي الأولاني” من كلمات عمر طاهر والحان رامي صبري ومن توزيع طارق توكل.