أحمد السقا وزوجته "خاليان" من كورونا

أعلن الفنان أحمد السقا، سلبية النتيجة الخاصة بفحص فيروس "كورونا" المستجد، الذي أجراه هو زوجته الإعلامية مها الصغير.







وكان أحمد السقا وزوجته مها الصغير خضعا لعزل صحي بعد إعلان الإعلامية المصرية دينا حويدق إصابتها بالفيروس، وهي تشارك زوجة السقا في تقديم برنامج "Its show time" على فضائية CBC المصرية.

Advertisements

وكتب السقا عبر خاصية "ستوري" على حسابه في موقع "أنستقرام": "أنا وزوجتي بخير الحمد لله. التحليل طلع وكله تمام وربنا يشفي كل من أصيب".





وكان عدد من الإعلاميين أعلن إصابته مؤخرا بفيروس كورونا، مثل كريم رمزي ومآثر المرصفي وريهام السهلي وآية عبدالرحمن وإلهام نمر المذيعة في التلفزيون المصري، والإعلامية داليا أبوعمر، وعمر صلاح.