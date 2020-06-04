10 أفلام "الأكثر ذرفا" للدموع.. تسببت في بكاء الملايين

أجرى الناقد السينمائي الكبير "كيفين لي" استفتاء عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، تحت إشراف هيئة BBC البريطانية، لتحديد أكثر أفلام هوليوود التي تسببت في بكاء ملايين المشاهدين عبر تاريخ صناعة السينما.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، نتيجة هذا الاستفتاء غير التقليدي، والذي كشف عن مفاجأة أن الأفلام الـ 10 التي أختيرت كأكثر أفلام تسبب البكاء وتؤثر في المشاهدين لهذا الحد كان في المركز الأول بينهم فيلم رسوم متحركة.

وهذا ما كشفت عنه الصحيفة بقولها إن فيلم ديزني الشهير COCO حل في المرتبة الأولى كأكثر فيلم تسبب في بكاء المشاركين في استفتاء الناقد السينمائي "كيفين لي".

وفيلم كوكو يشارك في أداء الاصوات الرئيسية به، النجم أنتوني جونزاليز في أداء شخصية الطفل ميجل، وبنجامين برات في أداء صوت شخصية إرنستو دي لا كروز.

وفيلم المركز الثاني، جاء فيلم النجم أوين ويلسون، Marley and Me الذي يتحدث عن علاقة اسثتنائية بين شاب وكلبه الأليف تنتهي بوفاة الكلب، وهو من إنتاج عام 2008، ويشارك في بطولته النجمة الكبير جينفر أنيستون.

وفي المركز الثالث جاء فيلم Schindler’s List، الذي طرح في عام 1993، ويشارك في بطولته كوكبة من نجوم هوليوود مثل ليام نيسون ورالف فاينس و بن كينجسلي وإيمبث ديفيدتز.

وعادت أفلام الرسوم المتحركة للقائمة من جديد عبر فيلم UP من إنتاج شركة "ديزني أنيمشن"، ويشارك في أداء الأصوات الرئيسية به كل من النجم إد أسنر وجوردان ناجاي، وبوب بيترسون و إيلي دوكتر.

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وفي المركز الخامس جاء فيلم Terms of Endearment، إنتاج عام 1983 ويشارك في بطولته كل من ديبرا وينجر، وشيرلي ماكلين، والنجم جاك نيكلسون وجيف دانييلز.

وفي المركز السادس ضمن قائمة الأفلام الأكثر تسببا في بكاء مشاهديها، فيلم TOY STORY الجزء الثالث، إنتاج عام 2010، ومن بطولة النجم الكبير توم هانكس في أداء صوت شخصية "وودي".

وفي المركز السابع، جاء الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات في تاريخ صناعة السينما، من إنتاج استديوهات مارفل، فيلم Avengers : EndGame، إنتاج عام 2019، ومن بطولة كريس إيفانس وروبيرت داوني جونيور، وكريس هيمسروث وسكارليت جوهانسن ومارك رفالو في الأدوار الرئيسية.

وفي المركز الثامن جاء العمل الخالد للنجم الكبير توم هانكس The Green Mile الذي انتج عام 1999، وشارك في بطولته مايكل كلارك دانكن، و سام روكويل و دوج هتشيسون وديفيد مورس.





وفي المركز التاسع جاء فيلم جاء فيلم The Notebookللنجم رايان جوزلينج، الذي أنتج في عام 2004، ويشارك في بطولته النجمة ريتشل ماكأدامز، والنجم جيمس مارسدن.





وفي المركز العاشر جاء فيلم Beaches من إنتاج عام 1988، ومن بطولة كل من النجمة بيت ميدلر والنجمة ميايم بياليك و باربرا هيرشي.



