محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة "كورونا" بالكمامة

الخليج 365 - صفوت دسوقيالخميس 2020/6/4 07:06 م بتوقيت أبوظبي
نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو دعائيا للترويج لأغنيته الجديدة "كورونا"، المقرر طرحها على قناته الخاصة على موقع يوتيوب قريبا، وظهر خلالها وهو يرتدي الكمامة.
ومؤخرا نشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستقرام"، وهو يرتدي الكمامة ويرقص مع فرقة استعراضية وعلق قائلا: "البروفة النهائية لكليب كورونا، انتظروه خلال أيام على قناتي الرسمية على موقع يوتيوب" .
وكان محمد رمضان تعرض لموجة من الانتقادات الأيام الماضية، بسبب إقامته حفل زفاف شقيقته إيمان رمضان في فيلا بطريق مصر ـ إسكندرية الصحراوي، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من المدعويين وظهر رمضان بدون كمامة، كما حرص على التقاط الصور مع ضيوفه بشكل طبيعي، ولم يهتم بالإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة المصرية من قواعد و التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الفنية هو مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في البطولة عدد كبير من النجوم مثل أحمد زاهر وروجينا و رحاب الجمل، وعرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.
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