قائمة بأكثر الفنانين نشاطا في هوليوود خلال 5 سنوات

أجرى موقع "بارتي كازينو" المختص بإحصائيات المشاهير دراسة مميزة تكشف عن فناني هوليوود الأكثر بذلا للجهد على مدار السنوات الخمس الماضية.

وأوضح الموقع ذلك في تقريره عن الدراسة، أنها تضم فناني هوليوود من الرجال والسيدات، الذين ظهروا أو ساهمو في صناعة أكبر عدد من الأفلام السينمائية على مدار السنوات الخمس المنقضية.

أكثر الفنانين نشاطا في هوليوود:

1- نيكولاس كيدج

بدأ الموقع بالمركز الاول بالقائمة، والذي كان من نصيب النجم نيكولاس كيدج، الذي ظهر في 27 فيلما على مدار السنوات الخمس الماضية، كان بهم جميعا البطل الرئيسي.

وفسر الموقع سبب هذا الكم الكبير من الأفلام التي ظهر بها كيدج، الذي يرجع لقبوله للعمل بأفلام منخفضة الميزانية، مثل Dog Eat Dog وMom and Dad.

2- صامويل إل جاكسون

جاء بالمركز الثاني النجم صامويل إل جاكسون، الذي ظهر في 25 فيلما على مدار السنوات الخمس الماضية، كانت في غالبيتها أفلام مميزة وذات ميزانية مرتفعة.

وأوضح الموقع أن 3 من ضمن هذه الأفلام كان ظهور صامويل إل جاكسون بها كضيف شرف "كاميو".

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3- براد بيت

في المركز الثالث جاء النجم الكبير براد بيت، الذي اختتم سنواته الخمس الماضية بحصده لجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد بآخر أفلامه مع المخرج كوينتن ترانتينو بفيلم "ذات مرة في هوليوود".

وقال الموقع إن العدد الإجمالي من الأفلام التي ساهم براد في صناعتها كان 21 فيلما، وقسمها الموقع كما يلي، 6 أفلام ظهر بها براد بيت كممثل، وفيلم وحيد ظهر به كضيف شرف، وفيلم آخر ظهر به ضمن فئات الأفلام الوثائقية، في حين ساهم في صناعة 13 فيلما كمنتج.

4- ويل فاريل

في المركز الرابع، حل النجم الكوميدي الكبير ويل فاريل، بظهوره ومساهمته في صناعة عدد إجمالي من الأفلام بلغ 20 فيلما، قسمها الموقع كما يلي: 9 أفلام ظهر بها كممثل رئيسي، و3 كضيف شرف، و8 أفلام ساهم في صناعتها كمنتج.

5- مارجو روبي

في المركز الخامس على مستوى الجميع، والأولى على مستوى الممثلات السيدات، جاءت النجمة مارجو روبي، التي ظهرت في عدد إجمالي من الأفلام بلغ 19 فيلما، قسمها الموقع كما يلي: 15 فيلما ظهرت بها مارجو كممثلة رئيسية، وفيلمان ظهرت بهما كضيفة شرف، وفيلم وثائقي وحيد شاركت به، ومساهمة إنتاجية وحيدة.



