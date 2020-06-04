حصري- سارة أبي كنعان تزف خبرًا لجمهورها عبر الخليج 365

بعدما تم اختيار الفيلم اللبناني Broken Keys ضمن الترشيحات الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي، الذي يختلف بالشكل والمضمون هذا العام عن كل الأعوام السابقة بسبب فيروس كورونا.

الفيلم من كتابة وإخراج جيمي كيروز، ويضم وجوها مخضرمة وأخرى شابة وموهوبة في مجال التمثيل، نذكر منهم: عادل كرم، بديع ابو شقرا، غابريال يمين، سارة ابي كنعان، طارق يعقوب، رلى بقسماتي، جوليان فرحات، حسن مراد، القدير منير معاصري، والطفل عيسى الحاج.

موقع “الخليج 365” تواصل مع الممثلة سارة أبي كنعان لمعرفة رأيها في هذا الانجاز المهم لها على الصعيد المهني، أكدت لنا ان هذه الخطوة ستساعدها لتتقدم أكثر في هذا المجال وستدفعها للمشاركة في بطولة افلام سينمائية في المستقبل لأنها تحب السينما جداً.

وعن دورها في الفيلم، كشفت سارة حصرياً لنا بعضاً من الشخصية التي تجسدها حيث تلعب دور فتاة تعرضت للظلم من داعش، ثم تعمل لاحقاً على محاربة هذه المنظمة. وأضافت سارة متحدثة عن أجواء التصوير التي وصفتها بالرائعة، اضافة الى ان فريق العمل، الذي حقق نجاحات كبيرة بأعمال سابقة، قام بعمل مذهل. ووصفت سارة مشاركتها في هذا الفيلم بكلمة واحدة وهي blessed أي مباركة.

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خلال حديثنا مع سارة تحدثت عن تحضيراتها لتصوير الفيلم الأميركي Jacir في الخريف المقبل في “ممفيس” أكبر مدن ولاية تينيسي في الولايات المتحدة الأميركية وتشارك فيه النجمة لورين براكو التي سبق وترشحت الى الاوسكار.

كشفت سارة أنها أجرت الكاستينغ منذ ثلاث سنوات وكان من المفترض أن تبدأ التصوير في ايار/مايو الفائت ولكن بسبب أزمة كورونا تم تأجيل التصوير الى الخريف المقبل.

وزفت سارة حصرياً عبر الخليج 365 خبراً سعيداً لجمهورها حيث تتحضر للمشاركة في فيلمين سينمائيين دوليين على ان نكشف لاحقاً باقي التفاصيل.

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