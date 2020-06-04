جوزيف عطية أطلق “خط أحمر” وداليدا خليل أول المهنئين

Jun 04, 2020
أطلق النجم جوزف عطية أغنيته الجديدة “خط أحمر” كلمات فراس الحبيب وألحان بسام مهدي وتوزيع عمر صباغ.
يقول مطلع الأغنية، التي تحمل مزيج بين الرومانسي والإيقاعي الراقص “حبيبي أهواك.. صعب أنساك على فرقاك والله ما اقدر”.
يطل جوزيف في هذا العمل باللهجة الخليجية لأوّل مرة، حيث قام بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج كفاح بلاني منذ أشهر في بيروت حيث كان من المقرر طرح العمل من قبل إلا أنه وبسبب أزمة كورونا تم تجميده.
وقد هنأت النجمة داليدا خليل صديقها وزميلها النجم جوزيف عطية على الأغنية وقالت: Mabrouk habib albi, it’s an amazing song.
اللافت ان الكليب حصد أكثر من 21 الف مشاهدة بعد أقل من ساعة على طرحه عبر قناة جوزيف عطية الرسمية على موقع يوتيوب.
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