ميغان ماركل زوجة الامير هاري: ما يحصل مدمر

Jun 04, 2020
تحدثت ميغان ماركل، زوجة الامير هاري حفيد ملكة بريطانيا، عن وفاة الأميركي الأسود جورج فلويد إثر اعتقال الشرطة له، وقالت في مقطع فيديو سجلته لطالبات بمناسبة تخرجهن في مدرستها الثانوية القديمة في لوس انجلوس “أدرك أنكن تعرفن أن حياة السود مهمة”.
وأشارت ميغان أنها خلال الأسابيع القليلة الماضية، كانت تعتزم أن توجه للطالبات كلمات بمناسبة التخرج، لكن ما يحدث في البلد وفي الولايات وفي مدينة لوس انجلوس مدمر تمامًا. واكدت أنها تشعر بالأسف الشديد لأن الطالبات سينشأن في عالم لا يزال يشهد هذه الأمور.
نذكر أن والدة ميغان أميركية من أصل أفريقي ووالدها أبيض، وفجّر موت فلويد غضبًا كبيراً حول وحشية الشرطة مع الأميركيين المنحدرين من أصل أفريقي، وطالت الاحتجاجات جميع أنحاء البلاد بالتزامن مع اعمال عنف وفرضت السلطات الاميركية حظر تجول في بعض المدن لإخماد الاضطرابات.
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