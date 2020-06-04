بالصور- حليمة عدن تصمم أقنعة وجه للمحجبات

كشفت عارضة الأزياء الصومالية الأميركية حليمة عدن، أنها صممت أقنعة وجه تستطيع المحجبات ارتدائها أثناء العمل بالمستشفيات أو أي سيدة محجبة، كبديل لأقنعة N95، في ظل الأزمة التي يشهدها العالم بسبب المعدات الشخصية الواقية من فيروس كورونا.

وتبلغ حليمة عدن 23 عاما وأصبحت أول عارضة أزياء محجبة تظهر على غلاف مجلة فوغ البريطانية، وتظهر مرتدية رداء السباحة (بوركيني) على صفحات أميركان سبورتس إليستريتد – التي غالبا ما تنشر صور عارضات شبه عاريات.

ورغم أن طول حليمة لا يتعدى 166 سنتمترا – وهو أقل بكثير من المقاسات المطلوبة عادة من عارضات الأزياء – إلا أن ماركات تجارية فاخرة تدعوها باستمرار للمشاركة في عروضها. وقبل عامين، أصبحت أول عارضة أزياء محجبة في العالم توقع عقدًا مع واحدة من أكبر وكالات الأزياء (IMG Models).