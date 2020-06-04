خاص- المخرج فادي حداد يكشف سرّا عن كليب “ما تغيبش ثواني” للنجم وائل جسار

في غضون عشرة أيام استطاع كليب “ما تغيبش ثواني” للنجم وائل جسار، أن يتخطى حاجز المليونين مشاهدة وذلك في اول تعاون بين ملك الاحساس وشركة الانتاج “لايف ستايلز ستوديوز”.

الأغنية تحمل طابعاً رومانسياً وهي من كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي، ميكس وماستر محمود عزت. أما الكليب حمل توقيع المخرج المبدع فادي حداد الذي صوره على مدار يومين في لبنان، في عدة مناطق ومواقع لبنانية.

وعن تفاعل الجمهور مع الكليب، الذي حمل رسالة انسانية، وتم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل، أكد المخرج فادي حداد في دردشة مع “الخليج 365” الى أن اصداء الكليب جيدة جداً خاصة في بيروت والقاهرة ومستمر بحصد الأرقام يوماً بعد يوم.

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وتابع “حداد” ان الجمهور أحب الكليب لأنه يمس في كل إنسان بسبب ما تضمن من احساس عالٍ، الكليب محترم وفيه ثقل لناحية مستوى التصوير الذي كان عالمياً.

وكشف المخرج اللبناني لموقعنا الى انه تلقى اتصالات عديدة من الناس الذين قالوا له “بكيتنا” خاصة بعدما بدأت الفكرة بحزن وانتهت بفرح. وشدد ان العبرة في الكليب ان يقف الرجل الى جانب زوجته اثناء تعرضها لأزمة صحية وأن يكون الى جانبها وأن لا يستسلما ويكملا حياتهما بحب، رسالة الكليب لها ابعاد انسانية.