جواب نهائي… أحمد الفيشاوي الى السجن بسبب ابنته

قررت محكمة جنح الدقي، قبول معارضة الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا؛ شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد سجنه سنة، حيث ‏ يتيح ‏القانون للفيشاوي إجراء استئناف آخر درجة خلال 10 أيام، بعدها ‏سيتم ‏تأييد الحكم بحبسه سنة إذا لم يدفع نفقة ابنته.‏

هذا النزاع العائلي كان قد بدأ امام المحاكم قبل ولادة الطفلة لينا ولا زال مستمراً حتى الآن وآخرها في نوفمبر الماضي، حيث صدر حكم قضائي بإلغاء قرار منع لينا أحمد الفيشاوي من السفر، والذي سبق صدوره لصالح أحمد الفيشاوي بمنع ابنته من السفر.

Advertisements

وقالت محامية الدفاع عن أحمد الفيشاوي، في تصريحات خاصة لـموقع “اليوم السابع”، “إنه جرى إعلانهم في القضية في مكان قديم لم يعد موكلها مقيمًا فيه، على الرغم من أنهم حرروا إنذارًا رسميًا من أجل إعلان موكلها على مكانه القانوني، وهو ما لم يحدث”. وأضافت “أنهم لم يحضروا الجلسة الأولى، وبالتالي لم يقدموا المستندات والأوراق اللازمة، لإثبات صحة الموقف القانوني لموكلها”.

أما المحامى شعبان سعيد، وكيل ابنة الفنان أحمد الفيشاوي “لينا”، إنه ‏‏يتوقع سداد الفيشاوي نفقة ابنته تجنبًا لحبسه وكل ما يفعله الآن مماطلة ‏‏منه ليس أكثر ليستفيد من الإجراءات القانونية بدافع “العند”.‏

نذكر أن محامي “لينا” – المقيمة في انكلترا برفقة والدتها- كان قد كشف في السابق الى أنه سيتقدم بطلبات لوزارة الداخلية بسرعة القبض على “الفيشاوي” لتنفيذ الحكم الصادر ضده وذلك بعد مدهم بعناوينه المختلفة بعدما قضت محكمة جنح الدقي بمعاقبته بالسجن لمدة سنة واحدة، في جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور.