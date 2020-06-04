صور طفل تثير حيرة الجمهور.. هل تعود لعبد المجيد عبدالله أم الملحن سهم؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت صور نشرتها حسابات فنية على موقع إنستغرام بردود فعل واسعة اختلف فيها الجمهور إن كانت للفنان السعودي عبد المجيد عبدالله أو الملحن أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز المعروف بـ"سهم".

وتم توثيق الصور على أنها للفنان عبد المجيد عبدالله في صغره وكبره، وقد كتب عليها "قبل وبعد" وكذلك:"يا تبارك الله جمالوووو واهو صغير"، وسط التعليقات التي تتغزل بالفنان إن كان بوسامته أو فنّه وأغانيه.

لكن اتجه طرف آخر للقول إن هذه الصور ليست للفنان عبد المجيد عبدالله بل للمحلن أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز المعروف بـ"سهم"، وقالوا إنه بالرغم من أن عبدالله هو الذي نشر الصور في وقت سابق لكنها ليست له بل للملحن، وهو ما أثار الحيرة بين المتابعين.

وكتب أحد المغردين:" عشان عبد المجيد عبدالله هو اللي نزل الصور صار هو.. دا سهم"، وأضاف آخر:" الصغير الامير احمد بن سلطان ( سهم )". وفي التعليقات أيضًا:" هذا نسخة احمد بن سلطان نظرته وعيونه مستحيل يكون عبدالمجيد".

ردود الفعل في النهاية كانت أكثرها تشير إلى أن صور الطفل هي للملحن أحمد بن سلطان وليس عبد العزيز، رغم أن هناك من أصر على أنها للفنان عبد المجيد عبدالله، لتبدأ المقارنات بين مدى التشابه في الملامح منذ أن كان صغيرًا لغاية هذه اللحظة.

وينشط الفنان عبد المجيد عبدالله بشكل لافت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويرد على متابعيه ويتفاعل معهم على خلاف ما كان عليه سابقًا، وآخرها عندما أشاد بالفتاة الكويتية أمل بعد أن تمكنت من رسم ملامحه على وجهها عن طريق "الميك أب السينمائي" حيث استطاعت أن تصنع بـ"الميك أب" وجها قريبا جدًا من الفنان، وسط إعجاب الكثير من رواد السوشال ميديا بموهبتها.

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وأشاد عبدالمجيد بالفتاة عبر تغريدة له قال فيها "أنتي فعلاً فنانة وموهوبة شكرًا لك"، كما قامت الموهوبة الكويتية بعمل شخصيات للفنان المصري محمد رمضان وسهير البابلي.

يشار إلى أن "أمير الطرب" يستعد لوضع لمساته الأخيرة على ألبومه الجديد، والذي يتضمن تعاونات كبيرة مع أكبر الملحنين والشعراء في الخليج، وأكد عبر حسابه في "تويتر" إلى أن الألبوم يتضمن أعمالا ستكون حديث الساحة الفنية.

وقدم عبدالمجيد معايدة جمهوره من خلال فيديو له عبر حسابه على "تويتر" قال فيه: "حبايبي كل سنة وانتوا طيبين، عيد سعبد علينا وعليكم، وحبيت أعايد عليكم صوت وصورة، وأنا طبعا أعد البومي واتمنى أن ينال إعجابكم وربنا يزيح هذه الغمة عنا وترجع أيامنا لطبيعتها".

وبمناسبة عيد الفطر السعيد طرح أغنية جديدة تحمل عنوان "عادت عليكم" وذلك على قناته الرسمية عبر يوتيوب.