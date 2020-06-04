"حمود ومحيميد" بحلة جديدة.. ومطالبات بعودة ثنائية القصبي والسدحان

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت مصادر صحفية شراء مجموعة mbc لحقوق فيلم "حمود ومحيميد" حيث سيتم عرضه للمرة الأولى عبر التلفاز في عيد الأضحى بعد تطوير الجودة وتلوين الصورة وتصفية الصوت وحذف جميع مقاطع الفيلم السعودي المنشورة في "يوتيوب" وطرحها حصريا عبر منصة شاهد.

ورحب بعض رواد مواقع التواصل بالفكرة، معبرين عن قيمة الفيلم لدى الجمهور السعودي على وجه التحديد الذي جمع بين الفنانين ناصر القصبي وعبد السدحان في البدايات، فيما انتقد البعض الآخر إعادة الأعمال القديمة.

وارتفعت الأصوات التي تطالب الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان بالعودة من جديد بعد سنوات الغياب، فيما تساءل البعض الآخر "هل انتهت العلاقة الفنية إلى الأبد بين السدحان والقصبي؟".

وأشار الناشطون إلى أن حضور القصبي والسدحان ومسرحياتهما وأعمالهما الدرامية الشهيرة ما يزال قويًا عبر "يوتيوب"؛ ما يدعم المطالب بعودة هذه الثنائية البارزة.

وانتقد بعض الناشطين بدورهم إعادة الأعمال القديمة، حيث قال معلقا ناشط: "خلهم يجيبوا شخصيات وكوادر جديدة وممثلين جدد نحتاج لنرى برامج و مسلسلات تعطي أمل وإيجابية حتى لو بطريقة كوميدية ملينا من بعض البرامج والمسلسلات والممثلين اللي جار عليهم وعلى افكارهم الزمن نريد إشراقه تنير طريقنا وليست عتمه تظلمنا".

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وقال ناشط آخر: "الظاهر انتهت أعمال السدحان والقصبي فقاموا يعيدونها من جديد وما دروا ان الناس تبي أفكار جديدة ومواكبة للتطورات يعني القضايا الي شغلت الناس قبل 30 سنة مهي نفسها الحين".

وانتقد البعض قناة "ام بي سي" في تقليدها لقناة الذكريات السعودية، إذ قال أحد الحسابات عبر توتير: "قناة ذكريات غطت على كل القنوات سيطرت على كل شيء بعرضها على كل شي يتعلق بالماضي وام بي سي جالسة تقلد".

و"حمود ومحيميد" هو فيلم تلفزيوني سعودي كوميدي درامي أنتج سنة 1987 من بطولة عبد الله السدحان، وناصر القصبي، وراشد الشمراني، وعلي المدفع، وحمد المزيني، وأحمد السريع، وإخراج عامر الحمود.

وتدور أحداث الفيلم حول أحد الأشخاص القرويين؛ إذ يبعثه والده إلي المدينة لكي يشتري لهم آلة بذور وعند ذهابه يبدأ بتبذير الأموال ويفقدها ويتعرف في آخر الفيلم هو وقريبه على شخص غريب الأطوار يعيدهم إلى قريتهم في آخر الفيلم.

https://twitter.com/nadia_almobark/status/1268497068869529600