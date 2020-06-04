شكرا لقرائتكم إصابة مطربة مصرية ووالدتها بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - إصابة جديدة يشهدها الوسط الفني المصري، بعد الإعلان عن إصابة المطربة نهال نبيل بفيروس كورونا الذي طالها هي ووالدتها، وألزمهما العزل المنزلي.

نهال نبيل

حيث أعلنت المطربة المصرية مي فاروق عن إصابة زميلتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لتكشف بعدها نهال نبيل عن كونها أجرت مسحة للتأكد، وثبت إيجابية العينة الخاصة بها هي ووالدتها، ليتم نقل الثنائي إلى الحجر الصحي من أجل تلقي العلاج والخضوع للمتابعة في ظل استقرار الحالة الخاصة بهما في الوقت الحالي.

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نهال نبيل التي تعاونت مؤخرا مع أصالة في كليب "شامخ"، حيث تولت العملية الإخراجية، لذلك كانت أصالة حريصة على تقديم الدعم المعنوي لها.

بعدما نشرت أصالة صورة صديقتها، وطلبت من جمهورها ومحبيها أن يدعوا لها كي تمر من محنتها خاصة وأن الحياة تحتاج إليها بشدة لأنها نقية طموحة.

وتحدثت عنها أصالة قائلة "هي أختي وغاليتي وشريكة نجاح وحنونة.. في كل ثانية أرجو ربي أن يعيدك ووالدتك الغالية بيتكم ليزين بكم.. وأنتم بتمام الصحة والعافية يا رب العالمين".