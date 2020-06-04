فيديو.. ساندي تغني "يومينهم" لـ عمرو دياب

نشرت الفنانة ساندي مقطع غنائي لأغنية "يومينهم" للهضبة عمرو دياب، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". شاركت ساندي جمهورها الفيديو بطريقتها من خلال خاصية "ستوري" على "إنستجرام". يذكر أن آخر إصدارات ساندي الغنائية كانت من خلال ألبوم "اتنين في واحدة" الذي طرحته في بدايات عام 2020، وضم 8 أغنيات أبرزهم"كان عادي، زي التمثال، على خشبة المسرح، ريموت حياتك". ألبوم "اتنين في واحدة" الذي طرحته في بدايات عام 2020، وضم 8 أغنيات أبرزهم"كان عادي، زي التمثال، على خشبة المسرح، ريموت حياتك". شاهد الفيديو من هنا

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