كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 05:29 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وكتبت مايا على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “رغم كل شي، في ناس بعدا عم تحارب لترفع اسم لبنان بالعالي كتير، فخورة بفريق عمل فيلم broken keys يلي ترشح ع مهرجان كان السينمائي.. واضافت مايا: “عادل كرم انت شخص منشوف حالنا فيه وانشالله يجي نهار ودولتنا تقدر تشوف لوين هالمواهب قادرة توصل وشو قادرة تحقق”. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب لعادل كرم: “انت شخص منشوف حالنا فيه” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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