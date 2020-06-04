بالصورة – نادين نسيب نجيم تفرض سيطرتها على الشاشات العربية

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شاشة تلفزيون لبنان بدأت منذ فترة قصيرة عرض مسلسلي “سمرا” مع أحمد فهمي وطوني عيسى و”نص يوم” مع تيم حسن.
أما شاشة “روتانا دراما” فقد اختارت مسلسل “تشيللو” الذي شاركها فيه كلّ من تيم حسن ويوسف الخال، فيما شاشة “السومرية” تعرض حاليًا مسلسل “طريق”.
وشاشة “الحوار” التونسي” بدأت بعرض مسلسل “خمسة ونص” بطولة نادين، قصي خولي ومعتصم النهار مجددًا عبر شاشتها.
أما مسلسل “الهيبة” بجزئه الأول مع تيم حسن فبعرض من السبت حتى الأربعاء مدبلجًا بالفارسية على MBC فارسي.
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