ميريام فارس تنضم لحملات دعم جورج فلويد بصورة سوداء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 05:29 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتضامنت جميع أشكال الاحتجاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع هذه الصورة تحت شعار بوسم (#BlackOutTuesday). وبهذا تنضم ميريام فارس للحملة الرافضة للعنصرية بعد حادث مقتل فلويد الذي تسبب في موجة احتجاجات عارمة بالمدن الأمريكية الرئيسة، والمستمرة حتى هذه اللحظة، وأجبرت بعض السلطات المحلية بفرض حظر التجوال. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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