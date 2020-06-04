مفاجأة فنية جديدة بانتظار جمهور عاصي الحلاني

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في سياق آخر يحصد عاصي الحلاني في الفترة الراهنة نجاح أغنيته الجديدة “بعشقك”، التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، وحقق كليب الأغنية أكثر من مليوني مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط على إطلاقه.
أغنية “بعشقك” من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان محمد عبيه وتوزيع طونى سابا، أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره فى منزل عاصي الحلاني خلال فترة الحجر المنزلي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.