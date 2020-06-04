متابعة بتجــــــــرد: أثارت الممثلة المصرية شريهان قلق متابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا بعد نشرها تغريدة طلب الدعاء إلى الله بأن ينجيها من شر يقترب منها، وقالت: “أعوذُ باللهِ وقدرتِه مِن شرِ ما أجِدُ وأُحاذِرُ”.
وما أن قرأت زميلتها أحلام التغريدة، حتّى أسرعت بالسؤال عن حالتها وقالت: “سلامتك يا غالية”.
وردّت شريهان: “قلقي ودعائي عليكم ولكم جميعاً (كل العالمين) وليس نفسي.. حماكم ربي ورعاكم وحفظكم من كل مكروه وشر أو أيّ أذى.. اللهم أمين يا رب العالمين”.
كانت هذه تفاصيل خبر شريهان تصلّي بخوف: “يا ربّ نجيّنا من شرّ قريب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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