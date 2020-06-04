شريهان تصلّي بخوف: “يا ربّ نجيّنا من شرّ قريب”

متابعة بتجــــــــرد: أثارت الممثلة المصرية شريهان قلق متابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا بعد نشرها تغريدة طلب الدعاء إلى الله بأن ينجيها من شر يقترب منها، وقالت: “أعوذُ باللهِ وقدرتِه مِن شرِ ما أجِدُ وأُحاذِرُ”.

وما أن قرأت زميلتها أحلام التغريدة، حتّى أسرعت بالسؤال عن حالتها وقالت: “سلامتك يا غالية”.

وردّت شريهان: “قلقي ودعائي عليكم ولكم جميعاً (كل العالمين) وليس نفسي.. حماكم ربي ورعاكم وحفظكم من كل مكروه وشر أو أيّ أذى.. اللهم أمين يا رب العالمين”.