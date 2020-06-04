متابعة بتجـــــــــرد: كشفت النجمة الأميركيّة جينيفر أنيستون النقاب على جلسة تصوير تعود إلى عام 2005 تعرّت فيها أمام عدسة المصوّر الفوتوغرافي مارك سيليغر. وطرحت جينيفر أنيستون الصورة للبيع في مزاد علني، فعلّقت على حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستغرام “ستُباع هذه اللقطة في مزاد علني خيري مع 25 صورة أخرى”. وأضافت “يعود ريعها إلى منظمة NAFClinics الّتي تُقدّم اختباراً مجانياً لاكتشاف مصابي فيروس كورونا“.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جينيفر أنيستون عارية من أجل مصابي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.