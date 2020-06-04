زوجة مكسيم خليل تكشف كم كان يرعبها أثناء تصوير “أولاد آدم”

متابعة بتجـــــــــرد: علقت الفنانة السورية سوسن أرشيد على الدور الذي أداه زوجها الفنان مكسيم خليل في مسلسل “أولاد آدم”. وجاء هذا في مقابلة أجريت معهما ضمن حلقة من برنامج The Insider الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي.

وقالت إن وجوده في المنزل كان مرعباً في أيام التصوير، مشيرة إلى أنه لم يتمكن من الخروج من شخصية غسان يونس بسهولة وأن هذا ظهر من خلال نظراته. وأضافت أن حياتهما عادت بحسب اعتقادها إلى طبيعتها بعد ذلك وهو ما دفع مكسيم إلى ممازحتها بالقول: “بتظن، لا بعدها عم تشك”.

وتحدثت عن منشور ورد على حسابها على “إنستغرام” وأحدث ضجة كبيرة حيث قالت إنها كانت تحتاج بعد كل حلقة إلى أن تقنع نفسها بأن زوجها طيب. وتابعت أنها شعرت بالرعب عندما شاهدته يلقي الشعر أمام القاضية ديما التي أدت دورها الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن.

ولفتت إلى أنها أحبت مكسيم لأنه رومانسي ويحفظ شعر وأنها بدأت تتساءل بعد عرض المسلسل عما إذا كانت لم تكتشف شخصيته الحقيقية بعد 16 عاماً من الزواج.

وعلى نهاية الشخصية علقت بأنها لا تشعر بالرضى تجاه ذلك وأنها كانت تفضل أن تتم محاكمة غسان بطريقة عادلة وأن انتحاره شنقاً أزعجها. وكشف الزوجان في اللقاء أنهما يستعدان لتحضير مسلسل مشترك يتميز بطايع التشويق والرومنسية.