بالفيديو – راغب علامة “ملك الرومانسية”.. يكشف عن جديده

متابعة بتجـــــــرد: كشف السوبر ستار راغب علامة أن في جعبته خمس أغنيات كان من المقرر أن يطرحها في ألبوم جديد، إلا أن وقوع أزمة كورونا التي سيطرت على العالم حالت دون ذلك.
وأشار راغب علامة في لقاء مع برنامج “The Insider – بالعربي” أنه عاد إلى استوديو التسجيل مع تقلص موجة كورونا، حيث يشرف على تنفيذ بعض الأغاني الجديدة.
كما كشف راغب علامة خلال اللقاء عن كلمات إحدى الأغنيات التي انتهى من تسجيلها وتحمل اسم “ملك الرومانسية”، حيث يقول فيها: “ما بستسلمش أنا غيرهم عشان في الحب أنا كبيرهم وياما تعلموا مني عشان كده بيقولوا عليا أنا ملك الرومانسية”.
جدير بالذكر أن راغب علامة كان قد أطل بمناسبة عيد الفطر في حلقة تلفزيونية استثنائية عبر شاشة MTV والتي تميزت بالأجواء المميزة.
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